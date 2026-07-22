8:15-8:30AM ORB+SUPPLY&DEMAND+LIQUIDITY SWEEP Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! anyihilation Today I actually tried not to fomo into trades which actually caused me to miss my og move my original bias was sells so I missed the 8:00am-8:15am perfect orb entry for buys but then I waited for the retest never came back to retest so I marked up the 8:15-8:30am ORB waited on nasdaddy to retest the 8:30am candle ORH I also waited to peep any rejection from the previous demand zone I put my SL below the previous demand zone around the 8:30 ORB retest area and 0 drawdown once I took my entry I risked $400 but 0 risk once I trailed SL to make $2,000 today was one of my best trades in a while 7.
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