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Царьград

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Сода и уксус не помогут: химик Мошкова сняла вопрос об избавлении от плесени в квартире

Сода и уксус не помогут: химик Мошкова сняла вопрос об избавлении от плесени в квартире

Как распознать и уничтожить плесень в квартире — ответ эксперта-химика.Протереть плесень тряпкой или переклеить обои — значит лишь замаскировать проблему.

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