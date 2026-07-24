Форум-нетворкинг «Бизнес и Строительство» соберет лидеров строительной отрасли Урала

Форум-нетворкинг «Бизнес и Строительство» откроет новые возможности для развития строительной отрасли УралаКрупнейшее деловое событие года соберет более 150 профессионалов строительной сферы для установления прямых деловых контактов и заключения реальных сделок.
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