Александр Сосновский: Европа на грани, Меркель в тени Штази и война исторических нарративов

Может ли визит европейских лидеров в Бучу стать спусковым крючком для нового витка конфликта между Западом и Россией? Скрывает ли Ангела Меркель своё прошлое, связанное со Штази? И почему её имя снова звучит в контексте германо-российских отношений? Почему Запад продолжает игнорировать роль СССР в победе над нацизмом, переписывая историю Второй мировой? Александр Сосновский, немецко-российский журналист и писатель, в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей.