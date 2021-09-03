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МИД Чехии: отношения с Россией достигли критической точки

МИД Чехии: отношения с Россией достигли критической точки

Разорвать контакты с Москвой невозможно, отметил министр Якуб КулганекРоссийско-чешские отношения достигли критически низкой точки после инцидента во Врбетице, но ухудшались они уже с 2014 года, заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

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