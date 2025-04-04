Политика как он...
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Политика как она есть

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Принц Гарри заговорил о «вопиющей лжи» на фоне скандала с созданной им организацией

Принц Гарри заговорил о «вопиющей лжи» на фоне скандала с созданной им организацией

Принц Гарри предпринял тонко завуалированную атаку на председателя благотворительной организации Sentebale, основанной им два десятилетия назад, за «вопиющую ложь», поскольку было начато расследование заявлений об управлении этой организацией.

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