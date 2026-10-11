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Туристический автобус столкнулся с грузовиком в Турции, 11 человек погибли, 27 пострадали

Туристический автобус столкнулся с грузовиком в Турции, 11 человек погибли, 27 пострадали

ДТП произошло с пассажирским автобусом компании My World Tur в провинции Маниса. Он следовал из Бурсы в приморский Измир, и столкнулся с фурой, перевозившей древесину, после чего опрокинулся на бок.

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