Набрал кредитов перед банкротством: почему Верховный суд РФ отказал в списании долга.

Верховный суд РФ рассмотрел очередной спор о том, когда гражданина-банкрота можно освободить от долгов, а когда его поведение при получении кредитов считается настолько недобросовестным, что «списание» не работает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии