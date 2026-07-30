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Набрал кредитов перед банкротством: почему Верховный суд РФ отказал в списании долга.

Верховный суд РФ рассмотрел очередной спор о том, когда гражданина-банкрота можно освободить от долгов, а когда его поведение при получении кредитов считается настолько недобросовестным, что «списание» не работает.

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