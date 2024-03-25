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За рулем

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Владелец «Крокуса» рассказал, когда определили номер автомобиля террористов

Владелец «Крокуса» рассказал, когда определили номер автомобиля террористов

Чудовищная трагедия, произошедшая в минувшую пятницу, продолжает обрастать подробностями. Так, владелец «Крокуса» Араз Агаларов рассказал в интервью телеканалу РБК, что машину террористов довольно быстро удалось вычислить по камерам наблюдения «Крокус Сити Холла».

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