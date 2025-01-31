Следователи в США извлекли все самописцы из разбившихся в США самолёта и вертолёта

Американские следователи извлекли все самописцы из разбившихся над Вашингтоном самолёта и вертолёта. По словам представителя Национального совета безопасности на транспорте США (NTSB), они находятся в «хорошем» состоянии.
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