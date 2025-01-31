Политика как он...
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Политика как она есть

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  • А Кудасов
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  • Aнатолий Райков
    На этом говне,всегда ставят знаки качества,а особенно на дерьмократии,консерватизме и на всём конгресе США.Ну если в ...Россия делает сле...
  • Владимир Витковский
    ... брюссель, лондОн, парЫж- разве есть разница в сортах дерьма????????Россия делает сле...

Следователи в США извлекли все самописцы из разбившихся в США самолёта и вертолёта

Следователи в США извлекли все самописцы из разбившихся в США самолёта и вертолёта

Американские следователи извлекли все самописцы из разбившихся над Вашингтоном самолёта и вертолёта. По словам представителя Национального совета безопасности на транспорте США (NTSB), они находятся в «хорошем» состоянии.

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