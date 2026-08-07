НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

90 подписчиков

Запад помог России поднять в воздух конкурента Boeing и Airbus

Запад помог России поднять в воздух конкурента Boeing и Airbus

Россия вплотную приблизилась к передаче «Аэрофлоту» полностью импортозамещенных самолетов МС-21. В начале недели совершил свой первый полет не опытный образец, а серийный лайнер с исключительно отечественными комплектующими.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии