Дискуссия года: МОК долго вырабатывал позицию по участию россиян в Олимпиаде-2024

Владимир Морж

"МОК старался учесть интересы всех сторон" --- чушь. МОК сознательно удаляет спортсменов-конкурентов неугодных стран. По логике МОК должна была давным давно отстранить спортсменов Европы и САША за учинённые ими войны. Так что пусть варятся в своём котле сами. А России нужно создавать альтернативные международные спортивные организации.