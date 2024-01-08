Условия допуска нейтральных атлетов из России к Играм раскритиковали и в стране, и в мире Томас Бах считает, что МОК столкнулся с неразрешимой дилеммой при принятии решения об отстранении российских атлетов в 2022 г.
Дискуссия года: МОК долго вырабатывал позицию по участию россиян в Олимпиаде-2024
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Виктор Шилин
Нечего делать нашим спортсменам на олимпийских трансгендерных играх. Пусть гомосятина "надерет друг другу задницы" в Париже.
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12 час.
Владимир Морж
"МОК старался учесть интересы всех сторон" --- чушь. МОК сознательно удаляет спортсменов-конкурентов неугодных стран. По логике МОК должна была давным давно отстранить спортсменов Европы и САША за учинённые ими войны. Так что пусть варятся в своём котле сами. А России нужно создавать альтернативные международные спортивные организации.
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11 час.
star
спортсмены всю жизнь стремятся к Олимпиаде,тяжело трудятся и т.д.???а остальные россияне каждый день за гроши в сельском хозяйстве,в шахтах,,да где угодно,а этот труд почему обесценивается.хватит создавать кумиров,хватит.
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11 час.
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