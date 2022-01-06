Патриарх Кирилл пожелал верующим мира в семьях и Божьей милости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим в праздник Рождества Христова. Предстоятель Русской православной церкви пожелал мира и лада в семьях, любви в сердцах, а также прекращения междоусобиц на территориях исторической Руси .
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим в праздник Рождества Христова. Предстоятель Русской православной церкви пожелал мира и лада в семьях, любви в сердцах, а также прекращения междоусобиц на территориях исторической Руси .
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