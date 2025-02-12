В России обсудили развитие особо охраняемых природных зон

Глава Общественного совета Минприроды Закондырин: надо уделять внимание регионам Общественный совет при Минприроде провел заседание, посвященное развитию особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России, где эксперты обсудили проект стратегии до 2036 года, пишет «ФедералПресс».
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