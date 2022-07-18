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Дэмиан Лиллард случайно узнал, что «Портленд» выиграл Летнюю лигу в Лас-Вегасе

Дэмиан Лиллард случайно узнал, что «Портленд» выиграл Летнюю лигу в Лас-Вегасе

«Портленд» стал чемпионом Летней лиги НБА-2022, которая проходила с 7 июля в Лас-Вегасе. В решающем матче «Блэйзерс» добились победы над «Нью-Йорком» со счетом 85:77 и оказались на вершине таблицы с показателями 4-1.

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