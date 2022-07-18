Дэмиан Лиллард случайно узнал, что «Портленд» выиграл Летнюю лигу в Лас-Вегасе

«Портленд» стал чемпионом Летней лиги НБА-2022, которая проходила с 7 июля в Лас-Вегасе. В решающем матче «Блэйзерс» добились победы над «Нью-Йорком» со счетом 85:77 и оказались на вершине таблицы с показателями 4-1.