Генпрокуратура не дала закрыть СКР дело о пожарах в Курганской области

Генпрокуратура отменила решение следователя центрального аппарата Следственного комитета России о прекращении уголовного преследования нескольких лиц, связанных с расследованием крупного пожара в Курганской области.
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