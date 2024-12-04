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Трагедия в Волгоградской области: вспышка ветряной оспы унесла жизни детей-инвалидов

Трагедия в Волгоградской области: вспышка ветряной оспы унесла жизни детей-инвалидов

Трагедия настигла Волгоградскую область — в одном из детских психоневрологических интернатов вспыхнула ветряная оспа, которая привела к гибели двоих детей.

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