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Царьград

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Пожар на площадью 1500 кв. метров затруднил движение на юге Москвы

Пожар на площадью 1500 кв. метров затруднил движение на юге Москвы

На юге Москвы загорелось административное здание на Варшавском шоссе. Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

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