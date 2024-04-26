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Глава техкома ISU о планах убрать прыжковый элемент из произвольной программы у одиночников: «Цель состоит в том, чтобы дать больше времени для связок и хореографии»

С 10 по 14 июня в Лас-Вегасе пройдет конгресс Международного союза конькобежцев (ISU). Об изменениях в правилах, которые вынесут на обсуждение на конгрессе, сообщает американский журналист Филипп Херш со ссылкой на главу технического комитета ISU Фабио Бьянкетти.

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