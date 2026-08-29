В Крыму оценили заявление Буданова о возобновлении переговоров как лукавство

В Крыму прокомментировали заявление главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о возобновлении переговоров с Россией.
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