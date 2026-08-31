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Новости Тамбова

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Студентка Тамбовского филиала Президентской академии стала участницей "Летнего кампуса"

Студентка Тамбовского филиала Президентской академии стала участницей "Летнего кампуса"

Студентка Тамбовского филиала Президентской академии Анастасия Муравьёва стала участницей образовательной программы "Летний кампус Президентской академии".

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