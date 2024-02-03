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Регион 29

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Поморье принимает участие в Дне туризма на форуме-выставке «Россия»

Сегодня, третьего февраля, на ВДНХ регион проведёт различные мероприятия, посвященные путешествиям и отдыхуСегодня, третьего февраля, на ВДНХ регион проведёт различные мероприятия, посвященные путешествиям и отдыхуТак, с 10:00 до 21:00 посетители смогут познакомиться с национальным туристским маршрутом «Архангельск: здесь начинается Арктика» и узнать о главных достопримечательностях и туристических дестинациях Архангельской области.

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