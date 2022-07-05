Автопортал 100....
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Автопортал 100.ks.ua

5 подписчиков

MG4 EV будет конкурировать с электрическими хэтчбеками в Европе

MG4 EV будет конкурировать с электрическими хэтчбеками в Европе

Войны хэтчбеков электромобилей разгораются по ту сторону Атлантики, и появляются новые претенденты. Хэтчбек MG4 EV направляется в Великобританию и несколько европейских рынков, поскольку MG работает над тем, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на небольшие электромобили.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх