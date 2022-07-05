MG4 EV будет конкурировать с электрическими хэтчбеками в Европе

Войны хэтчбеков электромобилей разгораются по ту сторону Атлантики, и появляются новые претенденты. Хэтчбек MG4 EV направляется в Великобританию и несколько европейских рынков, поскольку MG работает над тем, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на небольшие электромобили.