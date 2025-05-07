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"Авиасейлс": россияне забронировали 52% перелетов в Грузию, Турцию, ОАЭ и Сербию

"Авиасейлс": россияне забронировали 52% перелетов в Грузию, Турцию, ОАЭ и Сербию

На 10 безвизовых для россиян стран - Узбекистан, Турцию, Армению, Грузию, Белоруссию, ОАЭ, Южную Корею, Сербию, Черногорию и Шри-Ланку - пришлось более половины (52%) от всех зарубежных бронирований перелетов весной и летом 2025 года.

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