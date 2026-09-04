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Татар-информ

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В Альметьевске ко Дню нефтяника проведут занятия по финансовой грамотности

В Альметьевске ко Дню нефтяника проведут занятия по финансовой грамотности

Фото: пресс-служба Банка ЗЕНИТ Семейная программа с играми, мастер-классами и занятиями по финансовой грамотности пройдет в Альметьевске 5 сентября в рамках празднования Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

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