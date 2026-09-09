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Нижегородец украл ложку знаменитого писателя из музея прямо под камерами

Нижегородец украл ложку знаменитого писателя из музея прямо под камерами

Во время посещения музея нижегородец незаметно вынес с витрины ложку, которая принадлежала известному писателю Венедикту Ерофееву, автору поэмы «Москва-Петушки».

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