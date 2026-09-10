Хачанов отдал меньше всего геймов среди всех полуфиналистов US Open в этом году

Карен Хачанов проиграл 59 геймов на пути к полуфиналу US Open . Это наименьшее число среди всех полуфиналистов: Александр Зверев упустил 80 геймов, Бен Шелтон – 88, Фрэнсис Тиафу – 90.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым