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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хачанов отдал меньше всего геймов среди всех полуфиналистов US Open в этом году

Карен Хачанов проиграл 59 геймов на пути к полуфиналу US Open . Это наименьшее число среди всех полуфиналистов: Александр Зверев упустил 80 геймов, Бен Шелтон – 88, Фрэнсис Тиафу – 90.

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