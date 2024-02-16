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Российская лыжница Кулешова пожаловалась на маленькую зарплату

Российская лыжница Кулешова пожаловалась на маленькую зарплату

Получившая бронзовую медаль на Олимпийских играх российская лыжница Анастасия Кулешова выразила свое недовольство низкой зарплатой в сборной Нижегородской области, которую она представляет на национальных соревнованиях.

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