Российская лыжница Кулешова пожаловалась на маленькую зарплату

Получившая бронзовую медаль на Олимпийских играх российская лыжница Анастасия Кулешова выразила свое недовольство низкой зарплатой в сборной Нижегородской области, которую она представляет на национальных соревнованиях.
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