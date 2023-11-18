5 мудростей царя Соломона, которые никогда не устареют и всегда будут актуальны

Когда я задумался над тем, почему высказывания царя Соломона до сих пор остаются актуальными и будут оставаться таковыми, если наши потомки их сохранят, то я пришёл к выводу, что их главное достоинство - это ПОНИМАНИЕ.
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