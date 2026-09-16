О брошенной в Бутырском районе машине можно сообщить двумя способами

В управе Бутырского района рассказали, как сообщать о брошенных разукомплектованных автомобилях. Это можно сделать либо по телефону +7 (495) 619‑88‑27, либо в личном сообщении сообщества управы.
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