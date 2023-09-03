«Спартак» снова проиграл, «Реал» опять выиграл, 850-й гол Роналду, поул Сайнса, Медведев, Рублев и Касаткина в 4-м круге US Open, Косторная стала хореографом у Плющенко и другие новости

КузнецовВВ

Словенец Примож Роглич выиграл один из ключевых этапов «Вуэльты Испании»: поднявшись на крутую стену Шоррет-де-Кати. Победитель Джиро-2023 выиграл финишный спринт, опередив бельгийца Ремко Эвенпула и испанца Хуана Аюсо. По ходу 165 километрового восьмого этапа Вуэльты пелотону пришлось преодолеть три подъёма второй категории, один подъём третьей категории и очень крутой финишный подъем Шоррет-де-Кати (3,8 км при среднем градиенте 11,4%) первой категории на последних километрах дистанции. На этой горе были довольно сложные участки, где градиент превышал 20%. Прежде чем фавориты начали разбираться друг с другом на этой стене, начало этапа представляло собой захватывающую борьбу гонщиков которые не претендуют на общий зачет, а борются за отдельные этапы. Три десятка человек уехало вперёд. Бельгийский ветеран Томас Де Гендт одно время долгое время лидировал, но во второй половине этапа его догнали. После этого впереди ехала небольшая группа гонщиков. У подножия Шоррет-де-Кати догнали и их. Сенсационный обладатель красной майки 20-летний Ленни Мартинес сражался изо всех сил, но оказался не способен бороться с фаворитами: В начале подъема американец Сепп Кусс мощным рывком пытался выехать вперёд. Но уехать от Ремко Эвенпула ему не удалось. Капитан Soudal — Quick Step был в невыгодной позиции — он ехал один против трёх гонщиков Jumbo-Visma ведь помимо Кусса рядом были Примож Роглич и Йонас Вингегор. Правда, Сеппу было тоже не просто: Ремко цепко держался за его колесо и сбросить его было невозможно, однако и самому Ремко уехать было не реально. Бельгиец лидировал почти весь подъём Шоррет-де-Кати с гонщиками Jumbo-Visma, Энриком Масом, Жоау Алмейдой и Хуаном Аюсо за спиной. Семь гонщиков вместе добрались до вершины и всё должен был решить спринт. Эвенпул первым начал борьбу, но Примож Роглич всё же вырвал финиш у Ремко, которому попросту не хватило сил для победы. Кроме того, после финиша капитан Soudal — Quick Step признался, что из-за шума зрителей не слышал спортивного директора команды и даже не знал, что финишная черта так близка: «Я разочарован. Мой спортивный директор что-то говорил, но из-за шума зрителей на подъеме я не слышал его. Я был на колесе Роглича, ехал легко, но я не знал где была финишная черта, более того я вообще не знал что мы спринтуем за победу на этапе, так как был уверен что впереди есть кто-то из гонщиков отрыва Я чувствую себя глупо». Хуан Аюсо финишировал третьим, Энрик Мас, Йонас Вингегор, Жоау Алмейда и Сепп Кусс приехали следом. Российский гонщик Александр Власов из Bora — Hansgrohe финишировал десятым — спустя 39 секунд после Роглича. Время победителя этапа — 4 часа 13 минут и 52 секунды. В генеральной классификации Сепп Кусс стал новым лидером. испанец Марк Солер из UAE Emirates уступает 43 секунды, экс-лидер Ленни Мартинес из Groupama — FDJ третий с отставанием в 1 минуту, Ремко Эвенпул занимает шестую позицию, Примож Роглич — седьмую, Йонас Вингегор — восьмую, Энрик Мас — девятую, а Хуан Аюсо — десятую. Всех их разделяет всего 22 секунды. Власов пятнадцатый с отставанием от Кусса 4 мин. 05 секунд, а от Эвенепула - 1 минута 34 секунды.