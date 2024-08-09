Сообщение о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Московского района Нижнего Новгорода, Советского района Нижнего Новгорода Руководствуясь пунктом 5.
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