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Сотрудники ТЦК задержали протоиерея Алексея Микитенко по дороге на праздничную Литургию

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали настоятеля храма святых мучеников Феодора и Анастасии, благочинного Александрийского округа Александрийской епархии УПЦ МП протоиерея Алексея Микитенко.

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