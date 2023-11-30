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Царьград

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Светофор на сложном перекрестке в центре Иванова 20 ноября отключат на 4 часа

Светофор на сложном перекрестке в центре Иванова 20 ноября отключат на 4 часа

Автомобилисты прогнозируют транспортный коллапс.Ивановская мэрия предупредила водителей об отключении светофорного объекта на пересечении проспекта Ленина и односторонней улицы Красной Армии возле площади Революции.

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