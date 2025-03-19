Россия хочет говорить с Америкой через головы Украины и Европы – The Economist

Журнал The Economist подвел собственные итоги состоявшегося вчера созвона президентов США и РФ. Посвященный этому редакционный материал озаглавлен: «Путин завлекает Трампа частичным прекращением огня и большой геополитической сделкой».
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