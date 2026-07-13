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За рулем

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Условия автокредитования изменятся в ближайшие месяцы: подробности

Условия автокредитования изменятся в ближайшие месяцы: подробности

По словам руководителя направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инны Солдатенковой, снижение ставок по автокредитам в 2025-2026 годах идет не так резво, как меняется ключевая ставка.

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