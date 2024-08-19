Невролог Мартынов: частые головные боли могут указывать на хроническую мигрень

Также они могут свидетельствовать о стрессе и усталости Частые головные боли могут свидетельствовать о хронической мигрени, стрессе или усталости, воспалении носовых пазух, развитии гипертонии, а также проблемах со зрением, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
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