Диаблоид Wolcen: Lords of Mayhem потеряет поддержку мультиплеера этой осенью С тяжелы...

Диаблоид Wolcen: Lords of Mayhem потеряет поддержку мультиплеера этой осеньюС тяжелым сердцем мы объявляем о значительных изменениях: Начиная с 3 сентября 2024 года, Wolcen больше не будет поддерживать многопользовательскую функциональностьЧитать дальше → источник.
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