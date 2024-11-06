Грани курдского вопроса в Турции: переговорные реверансы и теракт в Анкаре

Лидер запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение, якобы готов призвать своих сторонников сложить оружие, пишет колумнист газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви.
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