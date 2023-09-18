Ходаковский сообщил о гибели в зоне СВО командира 31-й ДШБр ВС России Андрея Кондрашкина с позывным «Дунай»

Российские ВС потеряли еще одного боевого офицера высокого ранга, в ходе боевых действий в зоне спецоперации погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады полковник Андрей Кондрашкин.
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