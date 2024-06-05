Суд потребовал закрыть городскую свалку в ХМАО из-за угрозы аэропорту

Арбитражный суд ХМАО постановил закрыть городскую свалку в Нягани и сделать ее рекультивацию. В материалах суда на официальном сайте указано, что отходы привлекают стаи птиц, которые создают угрозу воздушному транспорту на расположенном рядом аэропорту.
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