Петербуржцам рассказали, о чем можно помолиться Казанской иконе Божией Матери

И почему она почитается Проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко в беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом» рассказал, о чем стоит помолиться Казанской иконе Божией Матери.
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