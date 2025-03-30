В миграционной сфере России назревает революция. Тысячам приезжих грозит высылка

Одиссей

"В результате, в некоторых регионах дети остались без новогоднего праздника." А тут вопросы к администрациям школ: "Какого хрена интересы и предпочтения приезжих Вы ставите ВЫШЕ интересов НАШИХ детей?!?!" Модель поведения в ПОДОБНЫХ случаях может быть только одна: выслушать и вежливо послать наХ. Если чел не понЯл с первого раза - вызвать полицию, предъявить обвинение в разжигании межнациональной розни и выслать на историческую родину, чтоб он там у своих ишаков что-то требовал.