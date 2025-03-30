Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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    "В результате, в некоторых регионах дети остались без новогоднего праздника." А тут вопросы к администрациям школ: "К...В миграционной сф...

В миграционной сфере России назревает революция. Тысячам приезжих грозит высылка

В миграционной сфере России назревает революция. Тысячам приезжих грозит высылка

Царьград Ilya Moskovets/URA.RU/Globallookpress В миграционной сфере России назревает революция.

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Комментарии
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Elena
Когда уже от болтовни перейдут к делу?
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6 час.
Одиссей
&quot;В результате, в некоторых регионах дети остались без новогоднего праздника.&quot; А тут вопросы к администрациям школ: &quot;Какого хрена интересы и предпочтения приезжих Вы ставите ВЫШЕ интересов НАШИХ детей?!?!&quot; Модель поведения в ПОДОБНЫХ случаях может быть только одна: выслушать и вежливо послать наХ. Если чел не понЯл с первого раза - вызвать полицию, предъявить обвинение в разжигании межнациональной розни и выслать на историческую родину, чтоб он там у своих ишаков что-то требовал.
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3 час.
alik3456 Джексон
Когда деньги в бюджете поубавится и нечем будет кормить мигрантов...
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2 час.
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