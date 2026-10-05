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EU Electric Vehicle Sales Hit Record as Fuel Prices Surge

Record-high fuel prices and a record number of newly available affordable models have pushed electric vehicle sales in the European Union to an all-time high this year, Transport & Environment, a European advocacy group for clean transport and energy, said in a report on Monday.

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