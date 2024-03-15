Мама может: как декрет влияет на карьерные стратегии женщин

С каждым годом проблема баланса между работой и материнством становится всё актуальнее. Часть женщин меняют свое отношение к профессиональному будущему, выбирая главными ценностями семью и детей, другая часть — стремится реализоваться как в сфере родительства, так и в карьере.
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