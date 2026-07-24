Губернатор Василий Анохин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Сегодня, 25 июля, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил работников торговли с профессиональным праздником: «Уважаемые работники и ветераны торговой сферы Смоленской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вместе со сферой общественного питания торговля во все времена играла важнейшую роль в жизни людей, ведь именно здесь постоянно пересекаются интересы широких слоев населения, промышленных и сельскохозяйственных производителей, бизнеса и государства.