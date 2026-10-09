Путин назвал Каспийский саммит полезным и обещал программу изучения моря

Цифровой двойник Каспия и программа изучения уровня моря до 2030 года. Путин анонсировал новые инициативы на экологическом саммите и назвал встречу полезной, подчеркнув важность сотрудничества региона.
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