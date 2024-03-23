Азаров: В Самарской области беспилотники атаковали два НПЗ, один загорелся В Самарской области два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) подверглись атакам БПЛА, в результате которых на одном из предприятий начался пожар.
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