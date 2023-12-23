Новый куратор транспорта Екатеринбурга тайно испытал трамвай в Академический. Фото

Вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов, который по поручению мэра Алексея Орлова с 1 января будет выводить из кризиса весь городской общественный транспорт, проверил, как ходит новый трамвай до Академического района.
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