Популярные статьи

Свежие комментарии

Девушки без лифчиков (27 фото)

Девушки без лифчиков (27 фото)

Порция фотографий очаровательных девушек, которые не любят носить неудобные бюстгальтеры) .

Вернуться к статье
32
Обсудить
Rosomaha
Девушки которые не любят носить неудобные бюстгальтеры, а вливают чрезмерно силикон, рискуют больше, под весом влитого тити как раз и требуют поддержки, а с годами приходится расстаться с силиконом, а ненужную дряблую шкурку просто отчекрыжить ножницами, и хорошо если будут средства, а не то придётся прибегнуть к помощи ветеринара (насчёт последнего шутка конечно)....
Владимир Минаков
Когда девушки без лифчиков - не беда, хуже, когда есть лифчик, который им не на что одеть...
Алексей Вас
Для маленьких он не нужен. А силикон и так держит.

Картина дня

наверх