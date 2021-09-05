Все о сексе и отношениях :)Девушки без лифчиков (27 фото) Порция фотографий очаровательных девушек, которые не любят носить неудобные бюстгальтеры) .Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRRosomahaДевушки которые не любят носить неудобные бюстгальтеры, а вливают чрезмерно силикон, рискуют больше, под весом влитого тити как раз и требуют поддержки, а с годами приходится расстаться с силиконом, а ненужную дряблую шкурку просто отчекрыжить ножницами, и хорошо если будут средства, а не то придётся прибегнуть к помощи ветеринара (насчёт последнего шутка конечно)....ВМВладимир МинаковКогда девушки без лифчиков - не беда, хуже, когда есть лифчик, который им не на что одеть...Алексей ВасДля маленьких он не нужен. А силикон и так держит.Комментировать
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